قالت محافظ دمياط منال عوض، إن مدينة دمياط للأثاث هي من أهم المشروعات القومية في مصر المقامة على مساحة 331 فدانا، مشيرة إلى أنها تتضمن عددا من المساحات لإقامة أكبر مول للأثاث في مصر وفندقين، إلى جانب المركز التكنولوجي المُقام داخل المدينة وذلك لاختبار جودة المنتج النهائي طبقاً لمعايير محددة.

وأوضحت أن المدينة تضم أيضا 1500 ورشة ومراكز خدمية، فضلاً عن وضع التصميمات النهائية لإقامة المدرسة الثانوية الفنية الصناعية الدولية بالتعاون مع الجانب الإيطالي.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ دمياط في أعمال المائدة المستديرة التي عقدتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ومدينة فيينا، اليوم الثلاثاء عبر شبكة الإنترنت وذلك كجزء من حدث" جسر المدن".

ويهدف هذا الحدث إلى إتاحة الفرصة لتبادل وجهات النظر والخبرات حول الإجراءات الملموسة التي تتخذها المدن لمجابهة تداعيات أزمة كورونا، وذلك في محاولة لمتابعة الاقتصاد المرن والشامل والمساواة بين الجنسين والتعافي الأخضر.

وأشارت المحافظ إلى أن هناك أهدافا رئيسية لبناء المدينة خارج الكتلة السكانية بدمياط، من بينها، فتح الطريق أمام المنتجات المصرية بالأسواق العالمية والمنافسة بها ، وتمكينها من تلبية المعايير الدولية، فضلاً عن تحويل الطبيعة الخاصة بورش العمل من كونها أحد العوامل التي تضر بالبيئة لتصبح صديقة للبيئة.