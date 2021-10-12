النني بعد الفوز على ليبيا: مصر على القمة

احتفل محمد النني، نجم أرسنال والمنتخب القومي، بفوز فريقنا الوطني على نظيره الليبي بثلاثية نظيفة، أمس الإثنين، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

ونشر النني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورًا من احتفال لاعبي المنتخب الوطني بعد الفوز على ليبيا، معلقًا عليها:" مصر على القمة".

النني عاد للمشاركة في المباريات رفقة المنتخب الوطني بعد الإصابة التي كانت لحقت به مؤخرًا في الركبة وأبعدته عن المشاركة في المباريات مع فريقه أرسنال، ليقدم الدولي المصري مباراتين قويتين للغاية رفقة الفراعنة أمام ليبيا.