مشروعات الري تتسبب في تراجع أعداد الحشرات المائية في نهر رئيسي بأمريكا الجنوبية

كشفت دراسة بحثية أجريت في البرازيل أن أعمال بناء السدود ومشروعات الري في حوض نهر بارانا وروافده الذي يمر عبر عدة دول في أمريكا الجنوبية، تسببت في تراجع حاد بأعداد الحشرات المائية في تلك الأنحاء، رغم ابتعاد تلك المناطق التي خضعت للدراسة عن التأثيرات السلبية المباشرة لأنشطة الزراعة ورعي الماشية والامتداد العمراني.

ونشرت نتائج الدراسة، التي أجراها فريق من الباحثين بمركز أبحاث النظم البيئية التابع لجامعة مارينجا الحكومية في البرازيل، في الدورية العلمية "بيولوجي ليترز" التابعة للجمعية الملكية البريطانية، بعد تحليل بيانات تم جمعها على مدار عشرين عاما في حوض نهر بارانا.

ويقول الباحث جوستافو روميرو، وهو أحد المشاركين في الدراسة من معهد الدراسات البيولوجية التابع لجامعة كامبيناس في البرازيل: "لقد قمنا خلال البحث بتحليل البيانات التي تم جمعها على مدار عشرين عاما، ورصدنا تراجعا حادا في تعداد الحشرات بمعدلات تتراوح ما بين الآلاف إلى العشرات في المتر المربع الواحد".

وأضاف روميرو في تصريحاته التي أوردها الموقع الإلكتروني "سي تيك ديلي" المتخصص في العلوم أن التراجع الحاد في أعداد الحشرات هو ظاهرة عالمية، وأظهرت الدراسة ارتباطها بأنشطة الانسان.

وكانت دراسة سابقة أوردتها دورية "ساينس" العلمية قد أفادت بأن هناك تراجعا في أعداد الحشرات التي تعيش على اليابسة ويقابله ارتفاع في تعداد الحشرات المائية، ولكن كثيرا من العلماء رفضوا نتائج تلك الدراسة، وقالوا إنها تعتمد على عينات محدودة للغاية، وأن البيانات التي تم جمعها من البيئات الاستوائية لا تتجاوز7 %، فيما اقتصرت باقي البيانات على الولايات المتحدة وأوروبا وحدهما.

وتناولت الدراسة التي أجريت في البرازيل بقعة تغمرها المياه بمساحة أربعين كيلومترا تضم أنهار وبحيرات وقنوات ومستنقعات. وتبين أن السبب الرئيسي في تراجع أعداد الحشرات هو تشييد أكثر من 180 سدا على نهر بارانا وروافده، الذي يشكل واحدا من أكبر الأنظمة المائية في أمريكا الجنوبية.

ويوضح روميرو أن "التراجع الحاد شمل جميع فصائل الحشرات المائية التي تعيش في المنطقة، بما في ذلك الحشرات التي تستوطن البيئات المائية خلال بعض أطوار حياتها قبل أن تنتقل إلى البيئات البرية عندما تصل إلى مرحلة النضج، ومن بينها خنافس الماء وبعض أنواع اليعسوب".

واستطرد قائلا إنه نظرا لأن بعض الحشرات تنقل الأمراض مثل حمى الضنك وفيروس زيكا والحمى الصفراء، يعتقد الكثيرون بالخطأ أن جميع الحشرات ضارة بالانسان، ولكن في الواقع أن "الحشرات التي يتم إبادتها في حوض نهر بارانا مفيدة للغاية، لأنها تضطلع بأدوار بيئية مهمة مثل تلقيح النباتات والسيطرة البيولوجية على بعض الآفات الزراعية والتغذي على الحشرات الأخرى التي تنقل الأمراض".

ويرى روميرو أن التأثير السلبي الذي تسببت به السدود المائية على الحشرات يعود إلى ثلاثة اسباب رئيسية، أولها أن المياه أصبحت أكثر نقاء بسبب احتجاز الجزيئات العالقة خلف خزانات السدود، وبالتالي أصبحت الحشرات فريسة سهلة وواضحة أمام الأسماك التي تتغذى عليها، وثانيا أنواع الأسماك الدخيلة التي تم طرحها في خزانات السدود للترويج لرياضات الصيد، حيث تتغذى هذه الأسماك على الحشرات وبعض أنواع الأسماك المحلية في المنطقة، وأخيرا اختلال التوازن الكيميائي الخاص بالمغذيات في المياه، وهو ما أدى إلى تغيير في نسب النتروجين والفوسفات، وكان له تأثير سلبي على سبل معيشة الحشرات في المنطقة.

ويمر حوض نهر بارانا عبر سبع ولايات برازيلية فضلا عن باراجواي وأوروجواي، كما أنه واحد من ثلاثة أنهار رئيسية في أمريكا الجنوبية وهي الأمازون وساو فرانسيسكو، وبالتالي فإن التغييرات التي تطرأ على النهر تنعكس بدورها على القارة بأسرها. ويقول فريق الدراسة إن التراجع في أعداد الحشرات المائية يظهر كيف تتأثر هذه الكائنات بالأنشطة البشرية دون الأخذ في الاعتبار استخدام المبيدات الحشرية والقاء الصرف الصحي في الأنهار والبحيرات.

ويعيش في العالم نحو 5ر5 مليون فصيلة حشرية مختلفة، كما أن 80 بالمئة من هذه الفصائل لم يتم تسجيلها أو توصيفها بواسطة الأبحاث العلمية. ويرى الباحثون أن هذا العدد الضخم من الكائنات الحية، وهو الأكبر على وجه الأرض، يتم تخفيضه بوتيرة سريعة بسبب الأنشطة البشرية، إلى الدرجة التي جعلت بعض الباحثين يصفون هذه الظاهرة بأنها "نهاية العالم بالنسبة للحشرات".