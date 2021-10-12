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كتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كلمة في سجل الشرف بقصر الرئاسة المجرية بالعاصمة بودابست بحضور الرئيس المجري يانوش أدير.
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى.