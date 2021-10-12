عضو الجمعية الأمريكية لعلم النفس يحدّد أعراضا نفسية تظهر على المتعافي من كورونا

حدّد الدكتور أحمد هارون عضو الجمعية الأمريكية لعلم النفس، أعراضًا تظهر على الشخص المتعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يُقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر شاشة "الحياة"، مساء الثلاثاء: "المتعافي من كورونا يشعر بأنه غير موجود، ويستقيظ من النوم مستغرب نفسه، ويشعر دائمًا بالأوجاع الجسدية المتعددة ويكون من الصعب تحديد مصدرها أو سببها، وهي من بقايا كورونا".

وأوضح أن الشخص المتعافي من كورونا يظل يعاني من "كرب ما بعد الصدمة"، وذلك بسبب الإقامة لفترة طويلة في منطقة معزولة، والخوف من عدم الخروج منها.

وأشار إلى أنّ 99% من علاج المصابين بفيروس كورونا هو علاج نفسي، لافتًا إلى أنّ المناعة النفسية هي المسؤولة عن رفع المناعة الجسدية لمقاومة المرض، وأن الحالة النفسية سبب الانتكاسة السريعة أو الشفاء السريعة.

وكانت دراسة طبية قد خلصت إلى أنّ ثلث المتعافين من فيروس كورونا ممن شملتهم الدراسة، عانوا بعد شفائهم من اضطرابات نفسية وعقلية.

وأفاد علماء الدراسة، التي شملت أكثر من 230 ألف مريض معظمهم أمريكيون، بأنّ واحدًا من كل ثلاثة متعافين من فيروس كورونا عانوا من اضطرابات في الدماغ أو اضطرابات نفسية في غضون ستة أشهر.