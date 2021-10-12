ذكر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ناقش الوضع في أفغانسان مع قادة مجموعة العشرين، والذين اجتمعوا بمشاركة من قادة عدد من الدول الضيوف على المجموعة، ومؤسسات مالية دولية.

وأكد القادة - بحسب بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني - على الحاجة الماسة للتركيز الدقيق فيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تهديدات تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين، موضحين أنهم ناقشوا أيضًا ضرورة المرور الآمن للرعايا الأجانب والمتعاونين الأفغان الذين يملكون وثائق للسفر.

وفي السياق ذاته، وشدد القادة على المسؤلية الجماعية تجاه تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني عن طريق المنظمات الدولية المستقلة، وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية لدي جميع الأفغان بمن فيهم من نساء وفتيات والمنتمين للأقليات.

وأكد البيان، التزام الولايات المتحدة بالعمل عن كثب، بالشراكة مع المجتمع الدولي وباستخدام الوسائل الدبلوماسية والإنسانية والاقتصادية؛ لمعالجة الوضع في أفغانسان ومساعدة الشعب الأفغاني.