المترو: انتهاء أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، الانتهاء من أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة بالخط الأول وعودة مواعيد القطارات بمحطة المرج الجديدة إلى طبيعتها من ٥:١٥ صباحا.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، اليوم، أن قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخط الأول والثانى طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة ٥:١٥ ص ، وقيام أخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة ١١:٣٠ م ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١١:١٥ م، وقيام أخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة والمنيب الساعة ١١:٣٥ م.

وأضافت الشركة، أنه يتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة ١٢:٠٠ ص، ويتم مقابلة أخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة ١١:٥٥ م.