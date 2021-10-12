قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، إن قمة مجموعة العشرين الاستثنائية من أجل أفغانستان تعد نجاحًا واستجابة أولى متعددة الأطراف للأزمة الأفغانية.

وأضاف دراجي - بمؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، في ختام اجتماع رؤساء مجموعة العشرين افتراضيًا - أن تعدد الأطراف المجتمعة سيسمح بالتغلب على الاختلافات الحتمية في وجهات نظر السياسة الخارجية، مشيرا إلى أنه دعا الجميع للعمل معًا قدر الإمكان لاسيما بشأن الاستجابة للأزمة الإنسانية.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، بدء قمة مجموعة العشرين الاستثنائية حول أفغانستان عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مشيرة إلى أن النقاط التي تركز عليها القمة هي الدعم الإنساني العاجل للسكان الأفغان، محاربة الإرهاب، حرية التنقل داخل البلاد، وفتح الحدود.