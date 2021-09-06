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طالبان: على الناتو أن يتحدث معنا بلغة الدبلوماسية

رويترز
نشر في: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 7:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 7:40 ص

اعتبر المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد، أنه ينبغي على حلف الناتو أن يتحدث في الوقت الراهن مع الحركة بـ"لغة الدبلوماسية".

وقال مجاهد في حديث لقناة "أريانا نيوز" الأفغانية إن "الأمين العام للناتو يمكن أن يشعر بالألم ويتحدث عن إخفاقات الحلف، ولكن عليهم أن يعرفوا أن وقت الهجمات (على "طالبان") قد ولى".

وتابع قائلا إن "السنوات الـ 20 الأخيرة أثبتت أن مثل هذه الأعمال لا تحقق النتيجة ويجب الالتزام بمبادئ الدبلوماسية".

وأكد على أهمية "محاربة الخطر الإرهابي"، مضيفا أن حكومة "إمارة أفغانستان الإسلامية" التي شكلتها "طالبان" ستتصدى لمحاولات إعادة تشكيل جماعات إرهابية دولية في أفغانستان.

وبشأن حقوق النساء وتعليم البنات، قال ذبيح الله مجاهد إن هذه المسألة ستدرسها لجنة خاصة من علماء الدين.

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