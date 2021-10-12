بيلاروسيا تأسف لقرار إغلاق القنصلية في نيويورك

ذكرت وزارة الخارجية البيلاروسية، أن طلب الولايات المتحدة بإغلاق القنصلية العامة لبيلاروسيا في نيويورك يشكف ما تعنيه تصريحات واشنطن المتكررة حول دعم ورعاية الشعب البيلاروسي.

وقالت الخارجية، في بيان نقلته وكالة أنباء "بلتا" البيلاروسية، إن "طلب الولايات المتحدة الذي جعل من تقديم خدمات القنصلية للمواطنين البيلاروسيين أمرا أكثر صعوبة، يوضح ما تعنيه تصريحات الولايات المتحدة المتكررة حول دعم ورعاية الشعب البيلاروسي".

وأضاف البيان: "نأسف لهذا القرار، ونطلب من مواطني بيلاروسيا والمقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية تحمل المضايقات المتعلقة بالحاجة إلى تقديم طلب للحصول على خدمات قنصلية لسفارة بيلاروسيا في واشنطن بسبب ظروف خارجة عن إرادتنا".

يشار إلى أنه يتعين على القنصلية العامة لبيلاروسيا في نيويورك التوقف عن العمل في 21 أكتوبر 2021 بناءً على طلب الجانب الأمريكي.

وأكد المكتب الصحفي لوزارة الشؤون الخارجية في بيلاروسيا أنه "في حدود الموارد المتاحة، ستبذل بيلاروسيا قصارى جهدها لإبقاء خدماتها القنصلية في متناول مواطنيها في ظل القيود الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية".

وطالبت بيلاروسيا، في وقت سابق من الولايات المتحدة، بخفض عدد موظفي سفارتها، بعدما فرضت واشنطن سلسلة عقوبات جديدة على نظام الرئيس ألكساندر لوكاشنكو.