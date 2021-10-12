رئيسا ألمانيا وإيطاليا يمنحان جوائز شراكة المدن

كرم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، ونظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، خمس بلديات ألمانية وأخرى إيطالية على تعاونها فيما بينها.

وأعلن المكتب الرئاسي الألماني، أن "جائزة الرئيسين لتعاون البلديات بين ألمانيا وإيطاليا" مُنحت لأول مرة اليوم الثلاثاء في برلين.

وقال شتاينماير: "هذا الاهتمام له قيمة ثمينة - خاصة في الأوقات التي نمر بها، حيث تفقد فكرة أوروبا الموحدة بريقها وتكتسب القومية والسلطوية قوة إغوائية مجددا".

وشارك في حفل تسليم الجوائز عمداء المدن الفائزة ولجنة التحكيم.

ومُنحت جوائز البلديات الكبرى إلى مدينة هام في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية بالمشاركة مع مدينة باري في إقليم بوليا الإيطالي، ومدينة لودفيسبورج في ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية بالمشاركة مع مدينة بيرجامو في إقليم لومبارديا الإيطالي. وفازت هذه المدن نتيجة لمشاريعها حول موضوعات التجديد الحضري والشباب والديمقراطية.

وبالإضافة إلى ذلك تم تكريم ست بلديات أخرى متوسطة وصغيرة، وهي: جينجن في ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية على مشروعها المحلي السياسي للشباب بالتعاون مع مدينة سان ميكيلي دي جانزاريا في إقليم صقلية الإيطالي، ومدينة هوشبرج بولاية بافاريا الألمانية بالتعاون مع مدينة باستيا أومبرا في إقليم أومبرا الإيطالي في مجال الإدماج ورعاية الشباب، ومدينة شتاينهاجن في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية بالتعاون مع مدينة فايفيزانو في إقليم توسكانا الإيطالي في تأسيس مكتبة مشتركة.