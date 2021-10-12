إقليم العاصمة الأسترالية ينهي الإغلاق الصحي الأسبوع الجاري

من المقرر أن ينتهي الإغلاق الصحي المرتبط بفيروس كورونا في إقليم العاصمة الأسترالية، الذي يضم كانبيرا، هذا الأسبوع بعد شهرين من تفعيله، حسبما أعلن رئيس وزراء الإقليم أندرو بار اليوم الثلاثاء.

وأكد بار أنه سيتم رفع الإغلاق اعتبارا من يوم الخميس الساعة 1159 مساء بالتوقيت المحلي (1259 بتوقيت جرينتش)، وهو الموعد الذي تم تحديده في منتصف أيلول/سبتمبر .

وخلال مؤتمره الصحفي اليومي، قال بار إن 72% من السكان المؤهلين للتطعيم في الإقليم تم تطعيمهم بالكامل .

واعتبارا من يوم الجمعة، سيسمح لخمسة أشخاص بزيارة أسرة أخرى، وسيسمح لما يصل إلى 25 شخصا بالتجمع في الأماكن المفتوحة.

وسيُسمح للأماكن المرخصة بأن يكون لديها 25 عميلا داخل المكان أو عميلا واحدا لكل أربعة أمتار مربعة، أيهما أقل، والسماح لـ 50 شخصا بالجلوس في الخارج.

كما سيُسمح للخدمات الشخصية مثل مصففي الشعر بإعادة فتح أبوابهم مع وضع حدود.

وسيسمح باستئناف التدريب الرياضى المجتمعي في الأماكن المفتوحة بحد أقصى 25 شخصا، وسيُسمح بإعادة فتح حمامات السباحة بحدأقصى 25 سباحا فى جميع أنحاء المكان وما يصل إلى سباحين اثنين لكل حارة .

وسجل الإقليم 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، ليصل اجمالى الحالات جراء موجة التفشي الحالية إلى 1262 حالة وست وفيات .

ويعيش حوالي 430 ألف شخص في إقليم العاصمة الأسترالية.