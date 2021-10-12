 التحكم من خارج المسجد.. الأوقاف: مشروع الآذان الموحد يقضي على الإزعاج - بوابة الشروق
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التحكم من خارج المسجد.. الأوقاف: مشروع الآذان الموحد يقضي على الإزعاج


نشر في: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 2:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 2:53 ص

قال هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه تم إطلاق مشروع الأذان الموحد قبل نحو عامين، ويتم الآن تنفيذه.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع توحيد الأذان يهدف لتوحيد صوت المؤذن ويمنع التداخل بين أصوات الأذان في المساجد القريبة.
وأضاف هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه تم تطبيق المشروع في أكثر من 3 آلاف مسجد حتى الآن، مؤكدًا أنه يتم اختيار صوت جميل حتى لا يسبب الإزعاج للمواطنين.
وأردف خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن التحكم في علو الصوت لن يكون من داخل المسجد، حيث يكون من خلال غرفة كنترول يديرها مهندسون متخصصين.
وشدد هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على أنه يتم تطبيق مشروع توحيد الأذان في عموم المحافظات مع مراعاة فارق التوقيت.

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