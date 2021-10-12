مباحثات الاتحاد الأوروبي بشأن حصص الصيد في بحر البلطيق تدخل يومها الثاني

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دخلت المباحثات الأوروبية بشأن حجم الصيد في بحر البلطيق في المستقبل يومها الثاني اليوم الثلاثاء.

ولم يتوصل وزراء المصايد بعد لاتفاق حتى صباح اليوم، بعد مرور أكثر من 20 ساعة على بدء المفاوضات.

وتتسم المباحثات بالتعقيد لأن الكثير من مخزون الأسماك في بحر البلطيق في وضع حرج.

ويذكر أن المعنيين بشؤون البيئة يشتكون من الصيد المفرط المستمر منذ أعوام.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت أولا الحصص المسموح بها على أساس نصيحة علمية من المجلس الدولي لاستكشاف البحار.

ويتعين على وزراء دول الاتحاد الأوروبي التوصل لاتفاق.

وقد جرى العام الماضي تخفيض حد صيد الأسماك المملحة الغربية لعام 2021 بنسبة 50% لتصل إلى أقل من 1600 طن في أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وفي ذلك الوقت، تقرر زيادة حجم الصيد المسموح من مخزون سمك القد الغربي بنسبة 5% بإجمالي 4000 طن. ومن المتوقع إقرار تخفيض كبير لصيد هذين النوعين من الأسماك.

وقال المفوض الأوروبي المعني بهذا الشأن ڤيرجينيچوس سينكيڤيسيوس، أمس الاثنين، إن النقاش حول حدود كميات الصيد ليس لها بعد بيئ فقط ولكن أيضا اجتماعي.

فعلى سبيل المثال، يشهد صيد الأسماك في بحر البلطيق بألمانيا انكماشا، حيث يعمل أقل من 400 صياد هناك حاليا.

ويذكر أنه خلال عام 2010، كان هناك نحو 650 صيادا وفي مطلع التسعينيات كان هناك أكثر من 1300 صياد.