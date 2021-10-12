رفع 110 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع الفرعية بسمنود بالغربية

قال إسلام النجار رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، إنه تم رفع نحو 110 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة سمنود، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة في الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها، وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

من جانبه شدّد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المباني، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأوضح "رحمي"، أن الدولة تولي اهتماما برفع كفاءة منظومة النظافة والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات، وإعادة تدويرها من خلال التوسع في إقامة محطات وسيطة لتجميع وفرز المخلفات ومصانع لتدوير القمامة، حفاظا علي البيئة والصحة العامة للمواطنين والحد من التجمعات العشوائية للقمامة بالشوارع.

وأضاف أنه يتم دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة في تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات، والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة.