ميركل ترفض التعليق على المحادثات الاستكشافية لائتلاف «إشارة المرور»

رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التعليق على المحادثات الاستكشافية بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر لتشكيل ائتلاف حاكم جديد في البلاد "ائتلاف إشارة المرور".



وفي رد منها على سؤال حول ما إذا كانت تتوقع إمكانية إبرام الأحزاب الثلاثة معاهدة للائتلاف قبل عيد الميلاد، قالت ميركل في مؤتمر صحفي بعد قمة مجموعة العشرين عن أفغانستان إنها ستحاط علما بهذا الأمر عندما يدلي مفاوضو الأحزاب الثلاثة بتصريحات: "لكنني لا يمكن أن أقول شيئا عن هذا، بل إن هذا الأمر يقع في أيدي" الأطراف المتفاوضة.



ومن الممكن أن يتم اتخاذ قرارات رائدة خلال المحادثات الاستكشافية بين الأحزاب الثلاثة يوم الجمعة المقبل.



من جانبه، كان الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر، فولكر فيسينج أعلن بعد ظهر اليوم عن اقتراب "ساعة الحقيقة" مشيرا إلى أن الهدف هو أن يتم بحلول يوم الجمعة المقبل توفير "قاعدة للقرارات" بشأن ما إذا كانت الهيئات المعنية ستتمكن من إصدار توصية بالبدء في مفاضات الائتلاف، وقال إن المسألة تتعلق الآن بتوضيح القضايا الكبيرة.