انطلاق المرحلة الثانية من مناورات مالابار البحرية المشتركة بين الهند وأمريكا واليابان وأستراليا

بدأت الهند والولايات المتحدة واليابان وأستراليا، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية من مناورات "مالابار" البحرية في خليج البنغال بالمحيط الهندي لمدة ثلاثة أيام.

وذكرت البحرية الهندية، في بيان نقلته صحيفة الهندوستان تايمز، إن التدريبات تهدف إلى دعم التنسيق المشترك وقابلية التشغيل البيني التي تم تطويرها خلال المرحلة الأولى للتدريبات التي عقدت في أغسطس الماضي.

وأضاف البيان أن المرحلة الأولى من التدريب، والتي أجريت قبالة جزيرة جوام بالمحيط الهادئ، ضمت المدمرات والفرقاطات والطرادات والغواصات والمروحيات وطائرات الدوريات البحرية بعيدة المدى والقوات الخاصة بما في ذلك القوات الخاصة البحرية الأمريكية وقوات الكوماندوز البحرية التابعة للبحرية الهندية.

وبدأت سلسلة مناورات مالابار كتدريبات بحرية ثنائية سنوية بين الهند والولايات المتحدة الأمريكية عام 1992، ليمتد نطاقها فيما بعد ليشمل قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية كمشارك دائم في التدريبات عام 2014، ثم أستراليا كمشارك دائم أيضا العام الماضي.