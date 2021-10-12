الرئيس التركي يوجه تحذيرا من اتخاذ «خطوات» محتملة في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في أنقرة إن تركيا عازمة على القضاء على التهديدات القادمة من سورية "سواء من خلال القوات الناشطة هناك أو بوسائلنا الخاصة".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن اردوغان قوله في مؤتمر صحفي عقب ترأسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة إن الاستفزازات من سورية تفرض على تركيا اتخاذ خطوات في أقرب وقت ممكن.

وقال أردوغان: "الهجوم الأخير على قواتنا (في منطقة عملية درع الفرات) والتحرشات التي تستهدف أراضينا بلغت حدا لا يحتمل".

وأضاف: "نفد صبرنا تجاه بعض المناطق التي تعد مصدرا للهجمات الإرهابية من سوريا تجاه بلادنا"، في إشارة إلى المناطق التي يسيطر عليها الأكراد .