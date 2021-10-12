الهجرة: وثيقة تأمين المصريين في الخارج ستُجدَّد سنويًّا مع تصاريح العمل

قال السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج لشؤون الجاليات، إن وثيقة تأمين المصريين في الخارج توفّر تأمينًا للمصري في الخارج بقيمة 100 ألف جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة "cbc"، مساء الاثنين، أنّ الوثيقة سيتم تجديدها سنويًّا مع تصاريح العمل فيما بعد، مع بدء إطلاقها اعتبارًا من يناير المقبل، فيما يبدأ إصدارها مع جواز السفر.

وأشار مساعد الوزيرة، إلى أنّ هذه الوثيقة اختيارية وليست إلزامية، ويتم استصدارها من المجمعة المصرية لتأمين السفر، التي تضم 22 شركة تأمين.

وأوضح أن تكلفة استصدار الوثيقة تبلغ 100 جنيه، وتكون هذه الوثيقة للحوادث الشخصية وحالات الوفاة سواء الطبيعية أو الوفاة في حادثة، لافتًا إلى أنّ مدة سريان الوثيقة هي عام كامل، ويتم تجديدها بشكل سنوي.

وأكّد أن الوثيقة تهدف إلى مد المظلة التأمينية تماشيًّا مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني، منوهًا بإطلاقها رسميًّا اعتبارًا من يناير 2022.

وأفاد بأن الوزارة تُجري تنسيقًا مستمرًا ودائمًا مع هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري لتأمين؛ للانتهاء من كل الترتيبات الخاصة بإطلاق هذه الوثيقة.