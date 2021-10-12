الاتحاد الأوروبي يعتزم التوقيع على اتفاقية المنطقة الجوية المشتركة مع أوكرانيا

يعتزم الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا توقيع اتفاقية المنطقة الجوية المشتركة كجزء من جهود أوكرانيا تعزيز علاقاتها مع التكتل الأوروبي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه من المنتظر توقيع الاتفاقية التي بدأت المفاوضات بشأنها في 2013، خلال القمة الأوروبية الأوكرانية اليوم الثلاثاء في مدينة كييف.

وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الطاقة في أوروبا إلى مستويات قياسية يعتزم الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لتسريع وتيرة إصلاح سوقي الكهرباء والغاز في أوكرانيا إلى جانب تحقيق التكامل بين السوقين.

وبحسب مسودة البيان المنتظر صدوره عن القمة والتي اطلعت عليها بلومبرج فإن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يتعهدان بالعمل معا ضد أي طرف ثالث يستخدم الطاقة كسلاح في إشارة إلى محاولات روسيا تقليص إمداداتها من الغاز إلى أوكرانيا.

يذكر أن أوكرانيا تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي منذ الإطاحة بالحكم الموالي لروسيا عام 2014. ومنذ ذلك الوقت أصبح من حق مواطني أوكرانيا دخول دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة، ووقع الجانبان اتفاقية للتجارة.