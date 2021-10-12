أعلن رئيس اتحاد المهاجرين الروسي، فاديم كوجينوف، عفو بلاده عن 300 ألف مهاجر.

وأضاف كوجينوف، نقلا عن شبكة "روسيا اليوم" الاخبارية الناطقة بالعربية - " أن الحديث يدور عن 150 ألف موطن أوزبكي و150 ألف مواطن طاجيكي"، مشيرا إلى أن العفو يشمل المهاجرين الذين تم فرض الحظر على دخولهم إلى الأراضي الروسية بقرار من وزارة الداخلية الروسية، ولن يشمل المهاجرين الذين تم طردهم من روسيا بقرار محكمة.

وأفادت وزارة الداخلية الروسية سابقا بأن عدد المهاجرين المتواجدين في الأراضي الروسية انخفض منذ تفشي جائحة فيروس كورونا من ما بين 10 و11 مليون شخص إلى 7 ملايين شخص.