كلوب عن هاتريك صلاح التاريخي: ما فعله شيء استثنائي

أبدى يورجن كلوب، مدرب ليفربول، سعادته بالانجاز التاريخي الذي حققه محمد صلاح، لاعب الريدز أمام رينجرز في بطولة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء.

وحقق فريق ليفربول فوزا كاسحا أمام رينجرز بنتيجة 7-0 في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

وقال يورجن كلوب في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: «مو هو مو!، ليلة مثالية لمحمد صلاح بعد ثلاثيته في دوري أبطال أوروبا التي حطم الأرقام القياسية».

وأضاف: «صلاح سجل أسرع هاتريك في تاريخ دوري الأبطال! هذا شيء استثنائي».

وردا على سؤال حول أن الفوز الكاسح لرينجرز بمثابة رسالة الآن حول عودتكم لسباق الدوري الإنجليزي: "لا نرسل أي رسالة إلى أي أحد.. ربما لبعضنا البعض لكن ليس لأي شخص، علينا مواصلة تطوير أدائنا"