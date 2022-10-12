ابتكار تطبيق هاتفي لكشف الإصابة بالسرطان والجلطة عن طريق طبقة الصوت

تعمل التكنولوجيا على تسهيل حياة الإنسان في مختلف المجالات، وتوفر على الكثيرين زيارة الأطباء، وتساعدهم على معرفة معلومات طبية وإجراء فحوصات معينة من المنزل تحت إشراف طبي، عبر التطبيقات الهاتفية.

وعن أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا الشأن، تم ابتكار تطبيق هاتفي قادر على كشف الأعراض المبكرة للسرطان والجلطة عن طريق التغير في صوت المتحدث.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن هيئة الصحة الوطنية الأمريكية بمشاركة 12 جامعة أمريكية تعمل على جمع 30 ألف صوت مختلف؛ لتحديد العلاقة بين تغيرات الصوت والإصابة بكل مرض.

ولا يقتصر التغير في الصوت على مرضى السرطان والجلطة، بل يوضح الإصابة بأمراض عصبية كالباركنسيزيا والاكتئاب والتوحد ومشاكل النطق عند الأطفال.

ويعتمد التطبيق الجديد، الذي لا يزال في مرحلة التكوين، على تقنية الذكاء الاصطناعي الذي يُستخدم في العديد من مجالات الطب الحديثة.

وتخصص هيئة الصحة الأمريكية، موازنة 130 مليون دولار؛ لتطوير التطبيقات الهاتفية الطبية المساعدة في تسهيل عمليات الفحص للمرضى.