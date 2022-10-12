 وسائل إعلام سويدية: الزعيم المكلف بتشكيل الحكومة يسعى لتمديد المفاوضات يومين آخرين - بوابة الشروق
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وسائل إعلام سويدية: الزعيم المكلف بتشكيل الحكومة يسعى لتمديد المفاوضات يومين آخرين

ستوكهولم - د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 12:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 12:15 م

ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الزعيم المكلف بتشكيل الحكومة في السويد، أولف كريسترسون، يسعى لتمديد المفاوضات بعد الفشل في التوصل لاتفاق بحلول الموعد النهائي.

وأفادت صحيفتا "إكسبرسن" و"داجنز نيهيتر" نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أن كريسترسون سيطلب من رئيس البرلمان، اندرياس نورلين، يومين آخرين لإجراء المحادثات، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وكانت صحيفة "سفينسكا داجبلاديت" قد ذكرت في وقت سابق أن رئيس حزب "المعتدلين" فاته الموعد النهائي للمحادثات المحدد بالساعة الحادية عشرة صباحا.

وقال كريسترسون وهو في طريقه للقاء رئيس البرلمان "تجري المحادثات بشكل جيد للغاية".

ورفض الكشف عن نتيجة المحادثات.

وسيحدد نورلين الآن كيفية المضي قدما.


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