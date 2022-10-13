تأكيدا لانفراد "الشروق" بشأن وجود مشاورات سياسية بين المجلس المركزى لتحالف قوى الحرية والتغيير والمؤسسة العسكرية في السودان برعاية الآلية الرباعية، أعلن المكتب التنفيذي لقوي الحرية والتغيير عن تلقيه عبر اتصالات غير رسمية مع المكون العسكري ما يفيد بقبول مشروع الدستور الانتقالي كأساس للحل السياسي، مع وجود بعض الملاحظات المحدودة حوله.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب التنفيذي لقوي الحرية والتغيير عقب اجتماع له اليوم الأربعاء، ناقش فيه التطورات السياسية واستمع لتقرير من لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية حول العملية السياسية ومستجداتها.

وأوضح البيان أن التحالف تلقى عبر اتصالات غير رسمية مع المكون العسكري ما يفيد بقبول مشروع الدستور الانتقالي كأساس للحل السياسي، مع وجود بعض الملاحظات المحدودة حوله، مشيرا إلى أنه شكل لجنة لتلقي هذه الملاحظات ونقلها لهيئات التحالف للبت فيها ودراستها.

وأشار إلى أن اللجنة نقلت الملاحظات لاتماع المكتب التنفيذي الذي قرر صياغة ورقة تشكل موقفه من مسألة تأسيس السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة، على أن يخضعها لتشاور مع قوى الثورة والقوى المتوافقة على مشروع الدستور الانتقالي لتشكل أساساً متوافق عليه بين أوسع قاعدة من أصحاب المصلحة في التحول المدني الديمقراطي.

ونفت قوى الحرية والتغيير صحة الأخبار المتداولة عن وجود أي اتفاق قد تم، مشددة على أنها لن تمضي في أي حل سياسي دون توافق عريض يشمل قوى الثورة والانتقال الديمقراطي.

كما جددت تأكيد موقفها الثابت بأن الحل السياسي المقبول للتحالف يتمثل في تأسيس سلطة مدنية كاملة، وينأى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي ويقود لجيش واحد مهني وقومي وفقاً لاصلاحات شاملة محددة المواقيت والاجراءات، كما يخاطب قضايا العدالة بصورة منصفة وشاملة، ويفكك بنية النظام السابق (نظام البشير) ويقود لإنتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية تُمكن الشعب السوداني من التعبير عن إرادته الحرة وإختيار ممثليه بصورة نزيهة وشفافة.

وكانت مصادر بالقوات المسلحة السودانية قد كشفت في تصريحات لـ"الشروق"، أمس الثلاثاء، عن مشاورات تُجرى فى الوقت الراهن بين المجلس المركزى للحرية والتغيير والمؤسسة العسكرية برعاية الآلية الرباعية والتى تضم كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات لبحث سبل الخروج من الأزمة السياسية التى تمر بها البلاد منذ قرارات 25 أكتوبر من العام الماضى.

وأضافت المصادر لـ"الشروق" أنه على الرغم من قرار المؤسسة العسكرية الانسحاب من الحوار الوطنى الذى كان يُجرى برعاية الآلية الثلاثية والتى تضم (الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقى، ومنظمة الإيجاد) لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية، بحسب بيان أصدره قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان فى 4 يوليو الماضى، إلا أن الآلية الرباعية مارست ضغوطا مكثفة حتى يكون للمكون العسكرى دور فى الحوار وكذلك خلال الفترة الانتقالية مستقبلا، ومن ثم انطلقت تلك المشاورات.

وتابعت المصادر أن المشاورات الراهنة تتضمن تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة حسب بيان الفريق البرهان فى يوليو الماضى.

وأوضحت المصادر أن المجلس سيضم كلا من القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتى"، بالإضافة إلى رئيس هيئة الأركان ونوابه، وقادة القوات الرئيسية والمناطق العسكرية ومدير المخابرات العسكرية، وأعضاء المكون العسكرى فى مجلس السيادة وهم الفريق أول شمس الدين كباشى، والفريق أول ياسر العطا، والفريق إبراهيم جابر.

كما أشارت المصادر إلى أن المشاورات تبحث مقترحين جديدين، الأول "تشكيل مجلس سيادة جديد بعدد أعضاء أقل وبرئاسة مدنية"، أما الثانى فيتمثل فى "إلغاء مجلس السيادة بتشكيله الحالى" وإسناد سلطاته إلى شخصية واحدة مدنية بخلفية عسكرية، وقد تم طرح عدد من أسماء الشخصيات العسكرية السابقة لاسيما التى تولت مناصب فى عهد الرئيس السودانى الراحل عبدالرحمن سوار الذهب لتولى ذلك المنصب، على أن يكون له صلاحيات إصدار قرار تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتنسيق مع المجلس فى القضايا التى تتعلق بالأمن القومى السودانى.

وأوضحت المصادر أن المشاورات تتضمن أيضا "تشكيل مجلس وزراء بقيادة مدنية، وتشكيل المجلس التشريعى، ومدة الفترة الانتقالية، ووضع الحركات المسلحة فى المشهد السياسى خلال الفترة المقبلة بمرجعية تعتمد على اتفاقية سلام جوبا الموقعة عام 2020".