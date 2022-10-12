سان جيرمان ينفي أنباء رحيل مبابي في يناير

أكد لويس كامبوس المستشار الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن نجم الفريق كيليان مبابي لم يخبر إدارة النادي مطلقا بأنه يرغب في الرحيل في يناير المقبل.

ومدد مبابي /23 عاما/ عقده مع سان جيرمان قبل انطلاق الموسم الحالي، في الوقت الذي كان بوسعه الرحيل في صفقة انتقال حر، لكن بطل الدوري الفرنسي أقنعه بالبقاء مقابل أن يصبح اللاعب الأعلى دخلا على مستوى العالم.

وبعد بضعة أشهر من إغلاق مسألة الرحيل، يبدو أن فصلا جديدا في قصة مبابي قد بدأ، حيث يتردد أن علاقته بباريس سان جيرمان قد تدهورت، بحسب ما اشارت تقارير إعلامية في الأيام القليلة الماضية.

وقال كامبوس اليوم الثلاثاء "إنها معلومات، لدينا إشاعات كل يوم، ولا يمكننا أن نخرج ونتحدث عنها كل يوم".

وأضاف "في هذه الحالة الأمر استثنائي.. الأمر خطير، إنه خطير لأنه تمت الإشارة أيضا إلى أسمي، وخاصة لأنني أتواجد مع كيليان كل يوم، ولم يتحدث معي مطلقا بشأن الرحيل في يناير".

وأشار "كنت مع الرئيس، وكيليان لم يتحدث أبدا مع الرئيس بشأن الرحيل في يناير، هذا يعني أنه ليس بيانا من اللاعب، إنها معلومات".

وختم كامبوس بالقول "أتواجد هنا لكي أنفي وأوضح تماما أن كيليان لم يتحدث مطلقا سواء لي أو الرئيس حول الرحيل عن باريس سان جيرمان في يناير، هذه المسألة لم تطرح أبدا".