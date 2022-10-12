أجويرو: هالاند قادر على أن يصبح مثل ميسي

أثنى سيرجيو أغويرو، أسطورة نادي مانشستر سيتي ، على إيرلينغ هالاند، موضحًا أن الأخير قادر على أن يحقق أرقام قياسية مثل ليونيل ميسي في المستقبل.

هالاند يقدم مستويات رائعة للغاية رفقة مانشستر سيتي منذ بداية الموسم الحالي، واستطاع الدولي النرويغي أن يسجل العديد من الأهداف مع النادي الإنجليزي.

وقال أغويرو في تصريحات نقلها موقع جول: "كان هناك العديد من المهاجمين الذين يستحقون الرهبة التي يمكنني التفكير فيها. كان رونالدو نازاريو أحد المفضلين لدي ، والذي أثبت مرارًا وتكرارًا أنه الحزمة الكاملة كلاعب ، وخطر أمام المرمى".

وأضاف أغويرو في حديثه: "عادة ما يكون هناك لاعبان أو ثلاثة لاعبين يتمتعون بهذه القدرة ، وعادة ما يكون لديهم أساليب مختلفة. دييجو مارادونا وروماريو وليفاندوفسكي وزلاتان إبراهيموفيتش وليو ، بالطبع! كان لكل منهم أسلوبه الخاص ولكنهم كانوا جميعًا هدافين رائعين".

وأتم الدولي الأرجنتيني السابق: "بالحديث عن هالاند على وجه التحديد ، لديه القوة والألعاب الرياضية وغريزة خاصة للأهداف ، مما يجعله خطيرًا للغاية. لديه كل شيء ليواصل جمع الإحصائيات المذهلة ، لا سيما كونه جزءًا من فريق يتمتع بعقلية هجومية مثل مانشستر سيتي. وهذا بدوره يعني الكثير من الفرص للتسجيل. إنه شاب ولديه الكثير من الإمكانات لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية. ومفتاح ذلك ، بالطبع ، سيكون الاتساق"