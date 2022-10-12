 بنك إنجلترا يحذر الأسر من أنها ربما تواجه ضغوطا مماثلة لما قبل أزمة 2008 - بوابة الشروق
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بنك إنجلترا يحذر الأسر من أنها ربما تواجه ضغوطا مماثلة لما قبل أزمة 2008

لندن (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 1:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 1:56 م

حذر بنك إنجلترا من أن بعض الأسر البريطانية ربما تواجه ضغوطا كبيرة، بشأن سداد الديون، مثلما كان عليه الحال قبل الأزمة المالية عام 2008، إذا استمرت الظروف الاقتصادية في الصعوبة.

وذكرت لجنة السياسة المالية بالبنك المركزي في تقريرها ربع السنوي عن ملخص السياسة المالية الصادر اليوم الأربعاء "سيمثل الأمر تحديا بالنسبة لبعض الأسر في التعامل مع الارتفاعات المتوقعة في تكاليف السلع الأساسية جنبا إلى جنب مع معدلات الفائدة المرتفعة".

وأضاف البنك أنه في حين أن الأسر في وضع أقوى مما كانت عليه قبل عام 2008، فإنه إذا استمر الارتفاع في تكاليف تمويل الرهن العقاري، فقد يواجه البعض ضغوطا بشأن الرهن العقاري وتكاليف أخرى، مماثلة للمرحلة، التي كانت قبل الأزمة المالية.

وستواجه أرباح الشركات ضغوطا ، بسبب ارتفاع تكاليف الائتمان، طبقا لما ذكره البنك.


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