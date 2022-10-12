السعيد تغادر إلى واشنطن للمشاركة باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

غادرت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية متجهة إلى واشنطن؛ للمشاركة باجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والفعاليات المقرر انعقادها على هامش الاجتماعات، وذلك بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتتضمن أجندة زيارة السعيد؛ المشاركة فـي الحوار الذي يعقده المجلس الأطلسي حـول الفرص والتحديات للاقتصاد المصري حتى عام 2023 وما بعده، والمنعقد على مدار يومي 12 و13 أكتوبر 2022، والذي يأتي كجـزء مـن سلسلة حوارات حول الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي ستجمع وزراء الاقتصاد والمالية من جميع أنحاء العالم لمناقشة توقعاتهم الاقتصادية لعام 2023، حيث تسلط السعيد الضوء على دور مصر كـأول دولة عربية إفريقية تستضيف "مـؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمـم المتحدة لتغير المناخ 2022"، فضلا عـن استعراض الإمكانيات الكبيرة لمصر في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما تتضمن مشاركات وزيرة التخطيط لقـاء محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المشاركين باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين وذلك يـوم 15 أكتوبر الجاري، حيـث سيتضمن الحدث مداخلات لمحافظي البنك وكبار الاقتصاديين الدوليين، ومـن بيـنهم المدير التنفيذي لشركة BlackRock للاستثمارات وإدارة الأصول، تحـت عنوان "الاقتصاد الكلي في عالم أقل عولمة".

ومن المقرر أن تلتقي السعيد عددًا من مسئولي صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث ستلتقي السعيد مع إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقـد الـدولي فـي مصـر لمناقشـة الإصلاحات الهيكلية وأجندة الإصلاح فـي إطار بـرنـامج صندوق النقـد الدولي، وذلك بمشاركة وزارة المالية والبنك المركزي المصري.

كمـا تتضمن لقاءات السعيد، اجتماعًا مع إدارة الإحصاء بصندوق النقـد الـدولي لبحـث التعـاون فيما يتعلـق بمراجعـات الناتج المحلـي الإجمالي، وبمشاركة وزارة المالية والبنك المركزي المصري.

تضم أجندة اجتماعات الوزيرة كذلك المشاركة باجتماع لمناقشة مقتـرح إنشاء صندوق وقـف بتمويـل مشـترك مع البنك الإسلامي يستخدم العائـد منـه لتمويل المشروعات التنمويـة ذات المـردود الاجتماعي فـي مصر وعدد من الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.