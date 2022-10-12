«محلية النواب» تناقش ملف «مخالفات البناء» مع وزير التنمية المحلية الأحد

درويش: مشروع تعديل القانون لم يصل حتى الآن من الحكومة وهناك تأخير غير مبرر

عباس: من الضرورى تسهيل الإجراءات فى الوحدات المحلية بعد الانتهاء من القانون الجديد.. وسنستمع لخطة الوزير بشأن ملف تدوير المخلفات

كشف أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عمرو درويش، عن عقد اللجنة اجتماعا مع وزير التنمية المحلية هشام آمنة الأحد المقبل، لاستعراض خطة اللجنة مع الوزير خلال دور الانعقاد الحالى، ومناقشة بعض القضايا المهمة التى تخص الوزارة والسماع لرؤيته فيها، وأهمها مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد والذى انتهى منه مجلس الوزراء.

وأضاف درويش فى تصريحات لـ«الشروق»: نسعى لإيجاد حلول لمشاكل القانون القديم، بجانب مناقشة التعدى على الأراضى الزراعية وضرورة القضاء على هذا الأمر حفاظا على الرقعة الزراعية.

وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد لم يصل من الحكومة إلى البرلمان حتى الآن والتأخير غير مبرر، وخاصة أن القانون مر عليه الآن ثلاث سنوات، وفى حال وصوله للمجلس سيتم مناقشته فورا وذلك نظرا لأهميته البالغة وسوف يساهم فى تخفيف الأعباء على المواطنين.

وأشار درويش إلى أن تفاصيل مشروع القانون لم يطلع عليها أحد حتى الآن وكل ما نشر عنه على مواقع التواصل الاجتماعى أو بعض المواقع الإخبارية غير صحيحة ولا يجب الإلتفات إليها حتى لا يحدث بلبلة، لافتا إلى أن الحكومة ذكرت فى بعض التصريحات أن هناك تعديلات فى 9 شروط التى كانت محظورة فى القانون المنتهى، ما عدا بند مخالفة السلامة الإنشائية ويوجد فيه استثناء.

وذكر النائب أنه من ضمن الشروط التى سوف تعديل طبقا لتصريحات الحكومة المتعلقة بالتعدى على حقوق الارتفاع بعد موافقة جهة الطيران، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة وغيرها من البنود الأخرى.

ونبه درويش بأنه سيتم مناقشة استعداد المحافظات لموسم الشتاء وخاصة فى ظل التحديات الكبيرة التى نعيشها الآن، بالإضافة إلى ملف الأحوزة العمرانية وملف الأسواق العشوائية والمواقف العمومية وجهود المحافظات فى ملف حياة كريمة وكيفية تطبيق قانون السايس.

ومن جهته، قال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب زكى عباس، إنه الملفات المتعلقة بوزارة التنمية المحلية سوف تناقش خلال الاجتماع بالوزير، بالإضافة إلى خطة اللجنة الفترة المقبلة مع الوزارة.

وأوضح عباس، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن ملف التصالح فى مخالفات البناء وضرورة تسهيل الإجراءات فى الوحدات المحلية بعد الانتهاء من القانون الجديد داخل البرلمان حال وصوله من الحكومة على رأس أولويات اللجنة.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية إلى أن اللجنة ستناقش ملف تدوير المخلفات، خاصة بعد توجهات الدولة نحو بيئة نظيفة، وملف التوك توك والمواقف العشوائية وغيرها من الملفات التى تهم الشارع المصرى، والسماع لأفكار وخطة الوزير بشأنها.

ولفت النائب إلى أن اللجنة ستناقش ملف مهم أيضا مع وزير الإسكان الفترة المقبلة بشأن اشتراطات البناء والمعوقات الموجودة بها، وذلك لحلحلة السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.



