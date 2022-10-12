سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 120 كيلو بانجو و51 كيلو حشيش بالسويس

ألقى قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن السويس القبض على 3 عناصر إجرامية بالسويس بحوزتهم 120 كيلو لمخدر البانجو و51 كيلو لمخدر الحشيش.



كان قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، تمكن من ضبط (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) حال استقلالهم سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، وبتفتيش السيارة تم ضبط (كمية من مخدر البانجو وزنت 120 كيلو، كمية من مخدر الحشيش وزنت 51 كيلو، 3 هواتف محمولة).



بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والسيارة لسهولة تنقلاتهم.



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 3 ملايين و700 ألف جنيه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.