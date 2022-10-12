وزراء التعليم العالي في مجموعة دول حوار خمسة زائد خمسة يوقعون إعلان نواكشوط

وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموريتاني محمد الأمين ولد آبي الشيخ الحضرامي مع وزراء التعليم العالي والبحث والعلمي من الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، إسبانيا، مالطا، البرتغال، فرنسا، وإيطاليا وثيقة إعلان نواكشوط لمؤتمر حوار 5+5.

وبموجب إعلان نواكشوط تتعهد الدول العشر بالعمل من خلال خطة عمل تعدها مجموعة من الخبراء وتتابع تنفيذها في تعزيز البحث العلمي والتعاون البحثي.

وجاء توقيع إعلان نواكشوط في ختام المؤتمر الوزاري الخامس لحوار 5+5 حول البحث العلمي والابتكار والتعليم العالي مساء اليوم /الثلاثاء/ في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

ونظم الملتقى تحت شعار: الشراكة في البحث العلمي والابتكار والتعليم العالي لتعزيز التماسك الاجتماعي وتشغيل الشباب والتنمية المستدامة في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط.

وتم في نهاية الاجتماع تسلم جمهورية البرتغال، الرئاسة الدورية للمؤتمر.

وفي ذات السياق، التقى رئيس الوزراء الموريتاني المهندس محمد ولد بلال مساء اليوم وزراء البحث العلمي والابتكار والتعليم العالي بمجموعة دول حوار 5+5 المشاركين في المؤتمر الخامس لهذه المجموعة.

وقال الدكتور كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري للصحفيين في تصريحات عقب اللقاء، إن اللقاء شكل مناسبة لدراسة ومناقشة مختلف القضايا المطروحة من طرف كل دولة والبحث عن أنجع السبل لتسوية المسائل العالقة، مع إعطاء أهمية للمحادثات والتعاون الثنائي وكذا التعاون الجماعي من أجل تحقيق أهداف المجموعة.

وأضاف أن اللقاء شكل مناسبة لتقويم كل نقاط القوة والضعف مع إعطاء أهمية خاصة لموضوع الابتكار الذي يشكل حجر الزاوية لتقدم شعوب المنطقة، والعمل على توسيع هذا التعاون ليصبح شراكة في مجال الابتكار والتعليم العالي والبحث مع الحرص على تضافر جهود الجميع حتى نجني جميعا ثماره.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إنّه سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقررة العام القادم.

وأضاف أنه سيدعم كل المترشحين الراغبين في تغيير إيجابي لموريتانيا، موضحا أن التغيير الذي يسعى إليه هو "تغيير سلمي".