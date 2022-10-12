 هيفاء وهبي وفردوس عبد الحميد تتجهان إلى بيروت - بوابة الشروق
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هيفاء وهبي وفردوس عبد الحميد تتجهان إلى بيروت

مصطفى الجداوي
نشر في: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 4:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 4:32 م
نشرت الفنانة هيفاء وهبي، عبر استوري حسابها الشخصي بموقع انستجرام، صورة لها برفقة الفنانة فردوس عبد الحميد على متن الطائرة المتجهة الى بيروت.

وظهرت هيفاء كعادتها بإطلالة جذابة، وقامت بتقبيل الفنانة فردوس عبد الحميد، معلقة: «أحلى صدفة مع الرائعة القديرة فردوس عبد الحميد».

وتواصل هيفاء حاليا تصوير فيلم «رمسيس باريس» ويشاركها العمل الفنان حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وآخرين، ومن تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، ومرشح عرضه في موسم إجازة منتصف العام الدراسي 2023.

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