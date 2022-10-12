رصد تقرير صحفي بريطاني بظهور 40 معمل فيروسات مشابه لمعمل ووهان الصيني الذي تسبب في ظهور فيروس كورونا، حول العالم وفي آسيا تحديدا.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ال3 أعوام التالية لوقوع جائحة كورونا شهدت بناء 40 معمل أمان بيولوجي من الدرجتين الثالثة والرابعة، وكليهما يشمل العمل على الفيروسات الخطيرة التي لم تصب الإنسان بعد على غرار ما حدث مع فيروس كورونا.

يذكر أن سوق ووهان للحيوانات الذي شهد بداية الجائحة كان يبعد 8 أميال فقط عن معمل ووهان للفيروسات والذي ضم وقتها العمل على فيروسات خاصة بالخفافيش التي تسببت بالجائحة.

وأضافت الصحيفة إن 25% من تلك المعامل تقع في مناطق حضرية مأهولة بالسكان بينما تتركز في قارة آسيا التي شهدت بداية الجائحة، وبالمقابل يسجل أقل عدد لتلك المعامل في إفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وأعلنت روسيا في العام الماضي، بناء 15 معمل فيروسات من الدرجة الرابعة، بينما تخطط الهند لبناء 14 معملا أيضا يتم الانتهاء من 5 منها.

وتخطط كل من سنغافورة والفلبين وكزخستان على بناء معاملها الأولى من الدرجة الرابعة، كما تخطط الولايات المتحدة لإضافة معمل درجة رابعة لترسانتها من 12 معملا.

وشهد العام الماضي بحسب الصحيفة إضافة ٥ معامل أمان بيلوجي ليصبح الإجمالي حول العالم 63 معملا.

وتختلف معامل الدرجة الرابعة بشدة من حيث إجراءات الحماية بها؛ لشدة خطورة الفيروسات بداخلها مقارنة بمعامل الدرجة الثالثة، وكلا النوعين يحتمل تسرب الفيروسات ووقوع وباء جديد بسببه كما حدث في ووهان.