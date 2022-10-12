مصطفى كامل: أكبر معاش بنقابة الموسيقيين لا يكفي لرعاية قطة

قال المطرب مصطفى كامل الفائز بانتخابات منصب نقيب المهن الموسيقية، إن أجندة عمله لن تخلو خارج إطار الحالة الاقتصادية، معقبا: "الناس تعبانة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" الذي يُقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر شاشة "dmc"، مساء الثلاثاء، أنه سيعمل على رفع المعاشات لتمكين الأعضاء من التغلب على الأعباء.

وأشار إلى أن هناك شكاوى مما سماها "شكاوى كارثية" في النقابة، في وقت لا يتعدى فيه أكبر معاش قيمة 1000 جنيه، معقبا: "الـ1000 جنيه لا تكفي رعاية قطة بالفينو واللبن".

ونوه بأن هناك عضوا بالمجلس حصل على ملايين الجنيهات من خلال ما دعاها "ممارسات فساد"، قال إنه سيعمل على اجتثاثها، دون أن يكشف عن هوية هذا العضو.

وتابع: "الفنان حمو بيكا رفع قضية قدم فيها مستندات بالصوت والصورة قال فيها إن عضو المجلس تعمد وقفه عن العمل وعدم منحه العضوية وكان يسمح له بالعمل (بتصريح) نظير الحصول على نصف أجر".



ولم يكشف مصطفى كامل عن عضو المجلس الذي يكيل له هذه الاتهامات، لكن الحديث عن الاتهامات بدأ في مطلع العام الجاري، عندما تقدم مؤدي المهرجانات حمو بيكا ببلاغ في هذا الخصوص.

فيما رد مجلس النقابة بتحرير محضر ضد بيكا بتهمة التشهير بمجلس نقابة المهن الموسيقية، علما بأن من قدم البلاغ آنذاك هو عضو المجلس حلمي عبد الباقي، الذي كان أحد مؤيدي مصطفى كامل في الانتخابات التي قادته قبل ساعات لاعتلاء منصب نقيب الموسيقيين.