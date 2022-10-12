 بوتين: لن نبيع الطاقة لأي دولة تقرر فرض سقف على أسعار النفط والغاز الروسي - بوابة الشروق
الأربعاء 12 أكتوبر 2022 3:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

بوتين: لن نبيع الطاقة لأي دولة تقرر فرض سقف على أسعار النفط والغاز الروسي

سارة أحمد
نشر في: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 2:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 2:46 م
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن موسكو لن تبيع الطاقة لأي دولة في العالم تقرر فرض سقف على أسعار النفط والغاز الروسيين.

وأكد بوتين خلال كلمه في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، الذي انطلق في العاصمة موسكو اليوم ويستمر لمدة 3 أيام، أن التعاون مع "أوبك+" سيستمر، مشيرا إلى أن قرارات "أوبك+" (خفض إنتاج النفط بمعدل 2 مليون برميل يوميا بدءا من الشهر المقبل) تأخذ في الحسبان قضايا العرض والطلب، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك