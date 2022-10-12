بوتين: لن نبيع الطاقة لأي دولة تقرر فرض سقف على أسعار النفط والغاز الروسي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن موسكو لن تبيع الطاقة لأي دولة في العالم تقرر فرض سقف على أسعار النفط والغاز الروسيين.



وأكد بوتين خلال كلمه في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، الذي انطلق في العاصمة موسكو اليوم ويستمر لمدة 3 أيام، أن التعاون مع "أوبك+" سيستمر، مشيرا إلى أن قرارات "أوبك+" (خفض إنتاج النفط بمعدل 2 مليون برميل يوميا بدءا من الشهر المقبل) تأخذ في الحسبان قضايا العرض والطلب، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".