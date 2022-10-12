 تيك توك يعتزم تشغيل مراكز توزيع للتجارة الإلكترونية في أمريكا - بوابة الشروق
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تيك توك يعتزم تشغيل مراكز توزيع للتجارة الإلكترونية في أمريكا

بكين - د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 1:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 1:15 م

يعتزم تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" تشغيل مستودعات وإنتاج مراكز توزيع أمريكية لإقامة نظام سلسلة الإمداد للتجارة الإلكترونية، وفقا لما تشير إليه قوائم الوظائف على موقعه الإلكتروني وموقع "لينكد إن".

وكانت تقارير قد ذكرت أن تطبيق "تيك توك" قد بدأ ميزة التسوق العام الماضي، في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، من خلال اتفاق مع شركة التجارة الإلكترونية "شوبيفاي".

ونشر تطبيق "تيك توك" العديد من فرص العمل على موقع "لينكد إن" في الأسبوعين الماضيين، بحثا عن مرشحين في الولايات المتحدة، حيث يسعى لبناء نظام توزيع دولي للتجارة الإلكترونية.

ووفقا للقوائم، تعتزم الشركة توفير التخزين والتخليص الجمركي والتسليم ومرتجعات خدمة العملاء في جهودها المحلية للتجارة الإلكترونية.


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