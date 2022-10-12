الرئيس الروسي: التفجيرات في خطي نورد ستريم عمل إرهابي دولي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المستفيد من تخريب خطي نورد ستريم "واضح للجميع"، مشيرا إلى أن روسيا مستعدة لضخ الغاز إلى أوروبا عبر "نورد ستريم 2" وكل ما يتعين فعله هو "فتح الصنبور".



وأضاف بوتين خلال كلمة في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، الذي انطلق في العاصمة موسكو اليوم الأربعاء ويستمر لمدة 3 أيام، أن التفجيرات في خطي "نورد ستريم" عمل إرهابي دولي، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التوينات القصيرة "تويتر".



وأكد بوتين، أن المسؤولين عن الهجوم على خطي أنابيب "نورد ستريم" يريدون تقويض الاستقرار السياسي في أوروبا.



وأوضح أن الهجوم على خطي أنابيب "نورد ستريم" سابقة خطيرة تهدد البنية التحتية للطاقة في أنحاء العالم.



وقال الرئيس الروسي، إن الولايات المتحدة تزود دول أوروبا بالطاقة بأسعار غالية جدا، ذاكرا أن الدول الأوروبية مسؤولة عن ارتفاع أسعار الطاقة.



وأوضح بوتين أن الدول النامية ستدفع ثمنا أغلى للطاقة.