الرئيس الألماني يتعرض لانتقادات بعد ظهوره بدون كمامة داخل قطار

تعرض الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لانتقادات بسبب صورة أظهرته بدون كمامة داخل قطار تابع لشركة السكك الحديدية "دويتشه بان".

كما أظهر مقطع فيديو من داخل القطار الرئيس الألماني بدون كمامة وهو يشرح خططه لزيارة مدينة نويشترليتس.

وفي أعقاب ذلك، أشارت تغريدات على تويتر إلى أن ارتداء الكمامة إجباريا في القطارات لا يزال ساريا.

وكتب أحد المستخدمين في تعليق: "انتهى الأمر، شكرا على الإلغاء الرسمي للارتداء الإجباري للكمامة عن طريق السيد شتاينماير".

من جانبها، أوضحت تسرستين جاميلين، المتحدثة باسم الرئيس، أن شتاينماير كان يرتدي كمامة طراز إف إف بي-2 داخل القطار المحلي السريع، وقالت إنه "نزع الكمامة لإلقاء بيان عبر الفيديو، كما أنه طُلِبَ منه نزع الكمامة للحظة من أجل التقاط صورة، وعاد بعد ذلك وارتدى الكمامة".

كان شتاينماير نقل مقره الرسمي إلى مدينة نويشترليتس لمدة يومين ونصف يوم في إطار رحلته "التوقيت المحلي"، وقد سافر إلى هناك بالقطار.

وكان قد تم نشر الصورة الرسمية التي تظهر شتاينماير وهو يدرس ملفات، على موقعه الإلكتروني بينما تم نشر مقطع الفيديو على حسابه على انستجرام.