فيريرا: لا أرى أنسب من منصور لرئاسة الزمالك

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على هامش الجلسة التي عقده مع اللاعبين في مران الفريق الأبيض أمس الثلاثاء، قبل مواجهة الإياب أمام فلامبو البوروندي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره فلامبو البوروندي في مباراة الإياب من دور الـ 32 من بطولة دوري الأبطال، والتي ستقام يوم الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ووجه منصور حديثه لـ فيريرا في مران أمس الثلاثاء، قائلاً: "جمهور الزمالك يحبك كثيرًا، ما رأيك في حصولك على عضوية النادي والترشح لرئاسته في الانتخابات القادمة."

ورد فيريرا: "الوضع صعب داخل نادي الزمالك والمشاكل هنا كثيرة للغاية، لذلك لن أترشح أبداً في انتخابات إدارة الزمالك، وأعتقد بأن لا يوجد شخص قادر على رئاسة هذا النادي في الوقت الحالي سوى مرتضى منصور."

وعندما سأل منصور عن أحوال الفريق وكيفية تعامل أمير مرتضى مع الأزمات، قال فيريرا: "الجميع هنا بخير.. وأمير شخص جيد جدا وأحد أفضل المديرين في كرة القدم الذين تعاملت معهم خلال مسيرتي."