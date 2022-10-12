الصين تعزز جهودها للدفاع عن سياسة «صفر كورونا» المثيرة للجدل

تضاعف الصين دفاعها عن سياسة "صفر كوفيد" المثيرة للجدل، مما يعزز التزامها باستراتيجية، أصبحت السمة المميزة لحكم الرئيس الصيني شي جين بينج، فيما يستعد لاجتماع رئيسي للحزب الشيوعي، حيث سيتم ترسيخ قيادته.

ولليوم الثالث على التوالي هذا الأسبوع، شنت صحيفة "بيبولز ديلي" المؤثرة، الناطقة بلسان الحزب، دفاعا صارما عن نهج البلاد المتعلق بعدم التهاون مع الفيروس، والذي يشمل عمليات الإغلاق والقيود على الحدود والاختبارات المتكررة للحد من الفيروس ووقف انتقاله، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضافت الصحيفة أن تلك السياسة هي السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله أن تتجنب الصين الأعداد الكبيرة من حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس.

كما تحدث مقال اليوم الأربعاء عن حجم الجائحة العالمية، مشيرا إلى أن حالات الإصابة والوفاة المرتفعة هو تذكير بأن "الاستلقاء على الأرض" أمام الفيروس أمر غير مجد .

وكان شي قد قال في يونيو الماضي في خطاب من مدينة "ووهان"، المنشأ الرئيسي للجائحة إن "الاستلقاء على الأرض" سيؤدي إلى عواقب لا يمكن تصورها على بلد بحجم الصين.