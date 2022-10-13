أيرباص: أزمة الطاقة دفعت صغار موردي المكونات لوقف تشغيل مصانعهم

قال جولوم فوري الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص إن ارتفاع أسعار الطاقة أثرت بشدة على موردي مكونات طائرات الشركة لدرجة وقف تشغيل مصانع بعض الموردين الصغار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فوري قوله إنه في حين قاربت أزمة نقص الإمدادات الناجمة عن نقص الأيدي العاملة أو المواد الخام، فإن ارتفاع أسعار الكهرباء أصبح مشكلة ضاغطة على الشركات الموردة، وهو ما يمثل تحديا جديدا أمام إحدى أكبر شركتين لصناعة الطائرات في العالم.

وقال فوري "هناك شيء آخر نراه قادما، وهو من تداعيات الارتفاع الصاروخي لأسعار الطاقة مما دفع بعض الموردين إلى محاولة التكيف مع الوضع، وأحيانا إلى وقف الإنتاج انتظارا لعودة الأوضاع إلى طبيعتها".

وأعلنت أيرباص أمس تسليم 55 طائرة للعملاء خلال الشهر الماضي، وهو ما يزيد عن العدد المسجل في الشهر السابق عليه، لكنه يقل عن الرقم المستهدف، مما يعني صعوبة تحقيق الرقم المستهدف للتسليمات خلال العام الحالي ككل.

سلمت أيرباص خلال آب/أغسطس الماضي 39 طائرة، ليصل إجمالي عدد الطائرات التي سلمتها أيرباص لعملائها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 437 طائرة، ليظل أمامها أكثر من 250 طائرة تحتاج لتسليمها خلال 3 شهور للوصول إلى الرقم المستهدف للعام الحالي ككل وهو 700 طائرة.

كانت أيرباص تستهدف في البداية تسليم 720 طائرة خلال العام الحالي، لكنها قلصت العدد إلى 700 طائرة في تموز/يوليو الماضي، في ظل معاناتها من نقص إمدادات المكونات، بما في ذلك المحركات.