انطلاق المؤتمر الدولي الـ36 للوحدة الإسلامية بالعاصمة طهران

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الـ36 للوحدة الإسلامية اليوم الأربعاء في العاصمة الإيرانية طهران بحضور الرئيس إبراهيم رئيسي، إلى جانب مفكرين وشخصيات من الدول الإسلامية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

وأكد الرئيس الإيراني في كلمة له أمام مؤتمر الوحدة الإسلامية، أن المؤتمر "يشجع ممثلي الشعوب الإسلامية على الحوار بين الأديان، وأن الأراضي الإسلامية.. تعد من الثروات والأرصدة العظيمة للأمة الإسلامية في عالمنا اليوم".

وأضاف أن "القضية الفلسطينية والقدس هي أهم قضايا العالم الإسلامي"، معتبرا أن "الشعوب الإسلامية لم ولن يقبلوا فكرة التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب".

وقال إن "هذا المؤتمر سيؤدي إلى تفهم مشترك بين جميع الشخصيات المؤثرة في العالم الإسلامي فيما يتعلق بالرصيد العظيم المتمثل بالدين والقيم الدينية".

جدير بالذكر أن مؤتمر الوحدة الاسلامية یقام حضوريا تحت شعار "الوحدة الإسلامية وإحلال السلام وتجنب الصراع في العالم الإسلامي" بداية من اليوم الأربعاء وحتى بعد غد الجمعة، بالتزامن مع أسبوع الوحدة الإسلامیة.

ومن المقرر أن يقوم أكثر من 200 شخصية أجنبية من العالم الإسلامي و100 شخصية إيرانية بإلقاء كلمة لهم أثناء المؤتمر.