بوتين وأمير قطر يبحثان قضايا الشرق الأوسط وأوكرانيا في أستانة

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيناقشان قضايا الشرق الأوسط وأوكرانيا والتعاون في مجال الطاقة خلال اجتماعهما على هامش قمة إقليمية تستضيفها العاصمة الكازاخستانية أستانة.

وقال أوشاكوف، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن التعاون بين موسكو والدوحة إيجابي وبناء، مُشيرًا إلى أن الاجتماع المقرر سيكون الأول من نوعه منذ فترة وباء فيروس كورونا، لذا فهو يمثل أهمية قصوى بالنسبة للبلدين.

وأوضح أن الجانبين سيبحثان عددا من القضايا الدولية من بينها المشاكل الإقليمية والوضع في الشرق الأوسط، قائلا:" لا شك أن الأمير سيبدي اهتمامًا بتقييماتنا المتعلقة بالوضع في أوكرانيا بعيدًا عن السياسة، سأخص بالذكر المجال التجاري والاقتصادي، سيبحث الجانبان التعاون في سوق الطاقة والتعاون الروسي القطري في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز".

وأشار أيضًا إلى أن بوتين وآل ثاني سيركزان على التعاون المستقبلي بين البلدين ليس فقط في المجال السياسي، ولكن أيضًا في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.