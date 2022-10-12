«تنشيط السياحة» عن حفل ستيفانو ريتشي: وفَّر دخلا إضافيا للدولة المصرية

قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، عرض اليوبيل الذهبي لعارض الأزياء ستيفانو ريتشي الذي أقيم بمعبد حتشبسوت بالأقصر، وفَّر دخلا إضافيا للدولة المصرية ككل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، أن مثل هذه الفعاليات تقام في المواقع الأثرية وبالتالي يكون لها مردود مباشر.

وأشار إلى أن شركات مصرية تنظم هذه الأحداث، وهو ما يمثل دخلا للاقتصاد المصري وشرايينه.

ولفت إلى أن مثل هذه الفعاليات لا تأت لمصر إلا من خلال التيقن بقدرة المصريين على تنظيم أحداث بروعة وإتقان.

ونوه بأن حفل اليوبيل الذهبي لعارض الأزياء ستيفانو ريتشي كان خاصا، وأن المدعوين تم اختيارهم ودعوتهم من الجهة المنظمة، فيما قدمت الحكومة تسهيلات من أجل تنظيم الحفل.