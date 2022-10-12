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أصيبت 3 تلميذات، اليوم الأربعاء؛ إثر انقلاب سيارة كانت تقلهم إلى مدرستهم، بمدينة المنيا الجديدة، وجرى نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة "تمناية"، يستقلها عدد من تلاميذ المدارس، أثناء توجههم لمدرستهم بأحد أحياء مدينة المنيا الجديدة.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنيا الجديدة، وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما نتج عنه إصابة كل من: سائق السيارة، عماد محمد، ومارفين بيشوي، ميرال محمود، وشقيقتها ريناد.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وتنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تمت إزالة آثار الحادث وانتظام حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.