تراس تتعهد بعدم خفض الإنفاق مع تزايد الضغوط على الحكومة البريطانية



جددت ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا تعهدها بعدم خفض الإنفاق العام في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على حكومتها لشرح كيفية تمويل حزمة تخفيضات الضرائب الضخمة التي أعلنتها في وقت سابق.



وردا على سؤال في مجلس العموم البريطاني عما إذا كانت ملتزمة بوعدها بشأن الإنفاق أثناء حملتها الانتخابية لقيادة حزب المحافظين، قالت "بالتأكيد".



وأضافت "ما يجب أن نتأكد منه هو أن معدل الدين العام سيتراجع على المدى المتوسط، وسوف نفعل ذلك دون خفض الإنفاق العام وإنما بالتأكد من الإنفاق الرشيد للمال العام".



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن موقف ليز يضع وزير خزانتها كواسي كوارتينج في مأزق من أجل تحقيق التوازن بين الإنفاق العام وتراجع إيرادات الميزانية بسبب حزمة التخفيضات الضريبية الأكبر منذ عقود. كان معهد الدراسات المالية المرموق في بريطانيا قد قدر النقص في الإيرادات العامة بسبب خفض الضرائب الجديد بنحو 60 مليار جنيه إسترليني (66 مليار دولار).