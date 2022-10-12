أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة اليوم الأربعاء تراجع الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال أغسطس الماضي بنسبة 8ر5% إلى 8ر909 مليار ين.
وتجاوز التراجع توقعات المحللين الذين توقعوا تراجع الطلب بنسبة 3ر2% بعد ارتفاعه بنسبة 3ر5% خلال تموز/يوليو الماضي.
وذكر مكتب الحكومة اليابانية أن الطلب على الآلات الأساسية ارتفع خلال آب/أغسطس الماضي بنسبة 7ر9 % سنويا في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 6ر12% بعد ارتفاعه بنسبة 8ر12% خلال تموز/يوليو الماضي.
وسجل طلب شركات التصنيع على الآلات خلال آب/أغسطس الماضي ارتفاعا بنسبة 2ر10% شهريا و1ر30% سنويا، في حين تراجع طلب الشركات غير الصناعية بنسبة 4ر21% شهريا و2ر8% سنويا.
وتتوقع الحكومة اليابانية تراجع الطلب على الآلات خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 8ر1% مقارنة بالربع الثاني وارتفاعه بنسبة 4ر7% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي