محافظ مطروح: مناقشة خطة رصف حي الشروق وبعض المناطق السكنية

عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، اجتماعا بحضور جميع رؤساء القطاعات التنفيذية المعنية؛ لمناقشة مقترح خطة أعمال الرصف بخطة العام المقبل ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بعدد من المناطق، ومنها شوارع المنطقة السكنية بحي الشروق.

ووجه شعيب بإنهاء كافة أعمال الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، الغاز، والوصلات المنزلية، والتليفونات، وغيرها من خدمات البنية التحتية، وتوقيع محضر تنسيق بينها بإنهاء كافة أعمال قبل الرصف.

وناقش استكمال أعمال رصف شارع الإمام مالك بدء من نادي الطلائع حتى شارع علم الروم، مشددا على تضافر كافة الجهات والتنسيق؛ لسرعة الانتهاء من مد شبكات البنية التحتية اللازمة قبل استكمال الرصف.

وكلف مجلس مدينة مرسى مطروح بالإسراع في تسويه، وتمهيد الشارع قبل استكمال أعمال الرصف، تيسيراً على المواطنين وحركة المواصلات.