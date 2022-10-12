 رومانيا تسجل 1000 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة - بوابة الشروق
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رومانيا تسجل 1000 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

بوخارست - د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 10:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 10:01 ص
سجلت رومانيا 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و277 ألفا و20، وترتفع الوفيات إلى 67 ألفا و97 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 16 مليونا و827 ألفا و486 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في رومانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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